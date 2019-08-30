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استعدادات لإجلاء دفعة كبيرة من النازحين السوريين عن مخيم الركبان

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استعدادات لإجلاء دفعة كبيرة من النازحين السوريين عن مخيم الركبان
Globallookpress Ammar Safarjalani
إحدى مجموعات العائدين من مخيم الركبان (صورة أرشيفية)
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صرح المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن العمل مستمر لإجلاء مجموعة كبيرة من نزلاء مخيم الركبان للنازحين في منطقة التنف جنوب غربي سوريا مطلع سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس المركز أليكسي باكين لصحفيين روس وأجانب زاروا أمس الخميس مركزا لإيواء اللاجئين في حمص، أن الجانب الروسي بالتعاون مع الحكومة السورية وبالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية، يعمل جاهدا على استقبال وإيواء النازحين، مشيرا في هذا الصدد وبشكل خاص إلى مشكلة مخيم الركبان.

وقال باكين: "بمساعدة بعثة الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري تم نهاية الشهر الحالي إحصاء سكان مخيم الركبان وأعرب آلاف النساء والأطفال والمسنين عن رغبتهم في مغادرته".

وأضاف: "في مطلع سبتمبر نخطط لخروج آمن وطوعي للنازحين من الركبان إلى مراكز الإيواء المؤقت، بما فيها تلك المنتشرة هنا في حمص"، موضحا أن هذه المحافظة تحتضن 26 من أصل 50 مركز إيواء تم افتتاحها في البلاد.

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وأشار إلى أن مراكز الإيواء المؤقت تتوفر فيها كل الظروف اللازمة لاستقبال وإقامة النازحين، بما فيها الغذاء والمساعدة الطبية والنفسية، وذلك بخلاف مخيم الركبان الذي يشكو القاطنون فيه من ظروف معيشية تعيسة ومرعبة.

ويقع مخيم الركبان تحت سيطرة المسلحين المدعومين من القوات الأمريكية، التي أقامت قاعدة لها في منطقة التنف.

وكانت موسكو قد حذرت مرارا من أن الوضع في الركبان أشبه بالكارثة الإنسانية ودعت الجانب الأمريكي لتسهيل خروج النازحين منه.

المصدر: "نوفوستي"

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