لأول مرة في تونس.. مناظرات بين المرشحين للرئاسة

في مبادرة غير مسبوقة في تونس، انطلقت مساء يوم السبت، مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر الجاري.

وينتظر الشعب التونسي من المرشحين في المناظرات التلفزيونية والتي تستمر 3 ليال، تقديم برامجهم الانتخابية وتصوراتهم لمختلف الملفات.

وشارك في أول يوم من المناظرة 8 مرشحين: الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، ومرشح "حزب التيار الديمقراطي"، محمد عبو، ومرشح "حركة النهضة"، عبد الفتاح مورو، وعبير موسي، مرشحة "الحزب الدستوري الحر"، وعبيد البريكي، أمين عام حركة "تونس إلى الإمام"، وناجي جلول المرشح المستقل، ومهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية السابق رئيس "حزب البديل التونسي"، والمرشح المستقل عمر منصور.

جدير بالذكر أنه من المفترض أن يشارك 26 مرشحا في هذه المناظرات، لكن كرسي المرشح ورجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن حاليا سيبقى فارغا.

وتنظم هذه المناظرات تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج - تونس تختار"، وتبثها القناة الوطنية الأولى.

ولأول مرة وقبل الانتخابات بـ 8 أيام، لا يعرف التونسيون من سيكون رئيسهم أو حتى من سيعبر من المرشحين الـ26 للدور الثاني.

يذكر أن تونس دعت لانتخابات رئاسية مبكرة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، يوم 25 يوليو الماضي.

المصدر: وكالات