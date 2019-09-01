انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية رسميا

تنطلق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة بشكل رسمي اليوم الاثنين، وتستمر الحملة الانتخابية إلى يوم 12 سبتمبر الجاري.

وستجري هذه الانتخابات في الخامس عشر من شهر سبتمبر وسيشارك فيها 26 مرشحا.

ومن أبرز المرشحين للانتخابات رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي والرئيس السابق منصف المرزوقي.

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وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.

وبانطلاق الحملة تدخل المنافسة مرحلتها الحاسمة، بالرغم من أن الدعاية الانتخابية كانت قد انطلقت منذ مدة من خلال لقاءات إعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات