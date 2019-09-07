أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش اليوم السبت، أن دولة الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها للحوار (في اليمن) كما وقفت مع دعوتها للحسم.

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وأشاد قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" بدور السعودية في قيادة التحالف العربي بكل صبر وحنكة، لافتا إلى أن استجابة الإمارات لدعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة بين البلدين.

وشدد قرقاش على موقف الإمارات الداعم للدعوة السعودية للحوار بخصوص اليمن.

تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الامارات الى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة، التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 7 сентября 2019 г.

وكانت السعودية قد دعت إلى التهدئة بين الطرفين، ووجهت الدعوة للحكومة الشرعية وقيادات "الانتقالي" للحوار في مدينة جدة، ووقف إطلاق النار جنوب اليمن.

المصدر: تويتر