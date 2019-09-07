 
مباشر

قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها للحوار

أخبار العالم العربي

قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها للحوار
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdce

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش اليوم السبت، أن دولة الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها للحوار (في اليمن) كما وقفت مع دعوتها للحسم.

إقرأ المزيد
اليمن.. رئيس
اليمن.. رئيس "الانتقالي الجنوبي" في السعودية للتحاور مع حكومة هادي

وأشاد قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" بدور السعودية في قيادة التحالف العربي بكل صبر وحنكة، لافتا إلى أن استجابة الإمارات لدعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة بين البلدين.

وشدد قرقاش على موقف الإمارات الداعم للدعوة السعودية للحوار بخصوص اليمن.

وكانت السعودية قد دعت إلى التهدئة بين الطرفين، ووجهت الدعوة للحكومة الشرعية وقيادات "الانتقالي" للحوار في مدينة جدة، ووقف إطلاق النار جنوب اليمن.

المصدر: تويتر 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جنرال أمريكي: ليست لدينا قوة ردع لحماية شركائنا بالمنطقة