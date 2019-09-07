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الدفاعات الجوية السورية تحبط هجوما بطائرات مسيرة في سهل الغاب

أخبار العالم العربي

الدفاعات الجوية السورية تحبط هجوما بطائرات مسيرة في سهل الغاب
Reuters Omar Sanadiki
عناصر من الجيش السوري في حماة - أرشيف
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أعلن الجيش السوري أن الدفاعات الجوية تصدت مساء أمس الجمعة لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل أطلقها المسلحون على مواقع عسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي تمكن من تدمير اثنتين من الطائرات المسيرة وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف الجيش.

المصدر: سانا

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