أعلن الجيش السوري أن الدفاعات الجوية تصدت مساء أمس الجمعة لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل أطلقها المسلحون على مواقع عسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي تمكن من تدمير اثنتين من الطائرات المسيرة وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف الجيش.

المصدر: سانا