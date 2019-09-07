مراسلتنا: إصابة إسرائيليين بجروح جراء عملية طعن في بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية

تعرض مستوطنان إسرائيليان اثنان لعملية طعن، أحدهما في حالة خطيرة، اليوم السبت، في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وأفاد أهلي القرية بأن منفذ عملية الطعن مراهق يبلغ من العمر 15 سنة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر طبي، أن أحد المصابين الاثنين هو شاب في السابعة عشر من العمر، وأن إصابته خطيرة، بينما المصاب الآخر في الستين من العمر وقد تعرض لإصابة طفيفة.

- الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل القرية وبدأ التحقيق

- التفاصيل نقلا عن أحد أبناء بلدة عزون ولم يتم التحقق منها بعد: اثنان يهود روس وصلوا إلى بلدة عزون تعالجوا عند طبيب من البلدة، بعد نزول اليهود من العيادة قام شاب بطعنهم، الآن الجيش يحشد على مدخل عزون، الجيش استجوب الطبيب على مدخل البلدة وأخلى سبيله.

يتبع...