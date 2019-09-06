وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على منح المساعدات الأمريكية كاملة لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار، رغم بعض الاعتراضات الخاصة بحقوق الإنسان.

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وأشارت صحيفة "al-monitor" الأمريكية، إلى أن الخارجية أرسلت مذكرة إلى الكونغرس، عبر فيها مايك بومبيو وزير الخارجية عن تنازله عن الشروط الخاصة بحقوق الإنسان والتي عرقلت إرسال مبلغ 300 مليون دولار لمصر ضمن المساعدات الأمريكية.

ووصف بومبيو مصر والأمة العربية بأنها "مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة" لأنها توفر الوصول إلى قناة السويس، ومكافحة الإرهاب في سيناء وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان.

وتعد المعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978.

وتحصل مصر على المعونة كاملة بمبلغ 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

وفي 17 يونيو 2014 قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا لخفض المعونة العسكرية الأمريكية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليار دولار فقط، وكذلك خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، حيث تم تعليق جزء من المعونة العسكرية بعد أحداث 30 يونيو 2013 لأسباب ترجع لحقوق الإنسان.

المصدر: المونيتور