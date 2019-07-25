زودت الولايات المتحدة الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مدرعة مقاومة للألغام "لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية"، حسب بيان أصدرته السفارة الأمريكية في القاهرة، يوم الخميس.

وقال البيان الذي نشرته السفارة على "فيسبوك": "تزود الولايات المتحدة القوات المسلحة المصرية بـ 930 عربة أمريكية من طراز إم آر إيه بي MRAP (محمية من الكمائن المقاومة للألغام)".

وأوضح البيان المقتضب أنه "سيتم استخدام هذه المركبات لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية، بالإضافة إلى ذلك، فهي جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين".

وتندرج هذه الهبة في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والذي استؤنف في مارس 2015 بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.

وكانت المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر علقت جزئيا في 2013، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتأتي هذه المساعدات في ظل مواجهات بين قوات الأمن المصرية ومجموعات مسلحة تنشط في محافظة شمال سيناء حيث معقل الفرع المصري لتنظيم "داعش" والذي يُطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء".

المصدر: "أ ف ب" + "فيسبوك"