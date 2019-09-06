البنتاغون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن وتحركهم إيران

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحوثيين "بارتكاب فظائع في اليمن"، مضيفا أن "طهران هي من تحركهم وتوجههم".

وقال إن "المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي".

ووصف إسبر إيران بأنها "مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان"، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.

وقال الوزير إن "ما نريده، هو جلب إيران إلى الطرق الدبلوماسية، نحتاج أن نناقش كيف يمكن أن يصبحوا طبيعيين، ويتوقفوا عن نشر الاضطرابات والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة. وإذا توقف هذا، فإن الكثير من هذه المشاكل سيزول".

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

المصدر: سبوتنيك