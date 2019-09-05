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الكويت تتأهب لتسليم "المهدي" إلى مصر

أخبار العالم العربي

الكويت تتأهب لتسليم
Reuters
الشرطة الكويتية - أرشيف -
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كشفت مصادر رفيعة في الكويت، اليوم الخميس، أن أمن الدولة تمكن قبل يومين من ضبط أحد كوادر جماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد.

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وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن الشخص الذي تم اعتقاله يدعى "خالد محمود المهدي".

وقالت المصادر إن ضبط المهدي تم بناء على مذكرة اعتقال تسلمتها وزارة الداخلية من السلطات الأمنية المصرية.

وأضافت أنه سيخضع لتحقيقات مكثفة، تمهيدا لتسليمه إلى مصر.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في شهر يوليو، عن ضبط "شبكة إرهابية في البلاد" يحمل منتسبوها الجنسية المصرية، نفذوا هجمات في مصر وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية

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