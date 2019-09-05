كشفت مصادر رفيعة في الكويت، اليوم الخميس، أن أمن الدولة تمكن قبل يومين من ضبط أحد كوادر جماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد.

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وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن الشخص الذي تم اعتقاله يدعى "خالد محمود المهدي".

وقالت المصادر إن ضبط المهدي تم بناء على مذكرة اعتقال تسلمتها وزارة الداخلية من السلطات الأمنية المصرية.

وأضافت أنه سيخضع لتحقيقات مكثفة، تمهيدا لتسليمه إلى مصر.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في شهر يوليو، عن ضبط "شبكة إرهابية في البلاد" يحمل منتسبوها الجنسية المصرية، نفذوا هجمات في مصر وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن.

بيان من وزارة الداخلية:



قامت الاجهزة الامنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية بضبط خلية ارهابية تتبع تنظيم الاخوان المسلمين قد صدر بحقهم احكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت الى ١٥ عام.https://t.co/VRZpWUWLEK — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) 12 июля 2019 г.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية