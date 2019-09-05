نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر أمنية قولها، إن توقيف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل، مرتبط بالخلية الإخوانية التي سلمتها الكويت إلى مصر مؤخرا.

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وكشفت المصادر، اليوم الخميس، أن توقيف العلي سببه "التستر على 4 كويتيين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، تعاونوا مع عناصر الخلية الإرهابية التي سلمتها الكويت إلى مصر مؤخرا".

وقالت المصادر وفق الصحيفة إن "زعيم الخلية اعترف خلال التحقيقات بأنه تلقى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل وجودهم في البلاد"، مشيرة إلى "أن رئيس الجهاز الأمني الموقوف عن العمل حاليا كان مكلفا بمتابعة هؤلاء المشبوهين الـ4 وغيرهم من عناصر إخوانية تقيم في البلاد".

وختمت المصادر بالتأكيد أنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على الملابسات ومعرفة أوجه التقصير".

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية أوردت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، أصدر قرارا بوقف العلي عن العمل، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن ارتباط التوقيف بـ"تصرفات استعراضية في سيارة فارهة" في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: "القبس"+ "الراي"