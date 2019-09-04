الكويت.. توقيف مسؤول استخباراتي لديها في لندن

أعلنت السلطات الكويتية توقيف موظف أمني رفيع عن العمل، بسبب تصرفات "استعراضية" في العاصمة البريطانية لندن، وفق ما أفادت وسائل إعلام كويتية.

وأوردت صحيفة "الراي" الكويتية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، أصدر قرارا بوقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل.

وبينما لم يتم الكشف رسميا عن أسباب التوقيف، ذكرت وسائل إعلام أن القرار جاء بسبب استعراض العلي الاثنين الماضي سيارة فارهة في بريطانيا.

ونشر حساب "تفتيش الكويت" الإخباري على "تويتر" مقطع فيديو لوكيل أمن الدولة الموقوف مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية.

أستياء عارم وتذمّر من سكان شارع سلون، في #لندن بسبب تصرفات رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي رفقة أحد رجال الأعمال الكويتيين وهو مرشح في الدائرة الرابعة #فهد_غشام_البصمان ، وقد تم أيقاف الشيخ مبارك عن العمل . pic.twitter.com/z1GlDtffME — تفتيش (@Tafteshq8) September 2, 2019

ولفتت صحيفة "القدس العربي" إلى أنه تم ربط وقف العلي عن العمل، والذي تم تعيينه وكيلا لجهاز أمن الدولة في فبراير من العام 2017، بانتشار مقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهره برفقة البصمان في سيارة فارهة بلندن.

متداول : وكيل امن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي الصباح الذي تم ايقافه عن العمل بقرار من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اليوم مع رجل الاعمال فهد غشام البصمان في #لندنpic.twitter.com/O3i6686Nog — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 2, 2019

المصدر: وكالات