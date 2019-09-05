السودان.. تعيين عمر بشير على رأس وزارة شؤون مجلس الوزراء

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وأفاد رئيس الوزراء في كلمته، بأنه تم الاتفاق على تعيين عمر بشير منيس وزيرا لوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وتضمنت حكومة حمدوك 18 وزارة، علما أن 4 نساء تم الاتفاق عليهن على رأس وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة.

عاجل| رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك: تعيين السفير عمر بشير منيس وزارة شئون مجلس الوزراء#السودان#سونا — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 5 сентября 2019 г.

المصدر: RT