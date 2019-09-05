أعربت السعودية عن أسفها للتطورات الأخيرة في مدينة عدن اليمنية التي شهدت مواجهات بين القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الخميس، أن "المملكة تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن، وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة".

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وأعربت الرياض عن "رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار".

وأكدت المملكة على "ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل فوري ودون تأخير".

المصدر: واس