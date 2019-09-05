أشاد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالمفاوضات التي انطلقت أمس في جدة السعودية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء الصراع بينهما.

وأعرب غريفيث في تغريدة نشرها، اليوم الخميس، على حسابه الرسمي في "تويتر"، عن دعمه للمفاوضات غير المباشرة الجارية تحت رعاية السعودية، وحث طرفي النزاع على "اغتنام هذه الفرصة لتسوية الخلافات بالطرق السلمية".

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وانطلقت مفاوضات جدة، أمس الأربعاء، في محاولة لاحتواء الأزمة التي اندلعت الشهر الماضي في عدد من محافظات جنوب اليمن، بسبب احتدام مواجهات شرسة بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تتخذ من الرياض مقرا لها، والأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

المصدر: RT