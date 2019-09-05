اختار رئيس الحكومة السودانية، الدكتور عبد الله حمدوك، الناشطة الشابة، ولاء عصام البوشي، لشغل منصب وزيرة الشباب والرياضة والتي سمتها وزارة الثورة.

وتعتبر البوشي ناشطة عارضت الرئيس المعزول عمر البشير منذ سنوات سبقت احتجاجات ديسمبر الأخيرة، فقد ذاع صيتها قبل سنوات عنما التقت بالرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتحدثه عن معاناة السودانيين.

وبعد اختيارها، قالت البوشي، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، إنها ستكون على رأس وزارة الشباب والرياضة التي أسمتها "بوزارة الثورة".

وكتبت: "رفقائي ورفيقاتي شباب وشابات ثورة السودان العظيمة، أود أن أبلغكم رسميا أننا حزنا على وزارة الثورة، كما أسماها أحد الرفاق وزارة الشباب والرياضة".

وأضافت البوشي التي رشحتها قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك على رأس قائمة من 3 أشخاص: "الطريق ليس بسهل، لكن معا يمكن أن نصنع وننجز المستحيل كما فعلنا في الشهور الفائتة".

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وتابعت: "انتهى عهد الظلام، ونحن في مقتبل عهد جديد تحقق بمجهود الشباب وتضحياتهم، وسيستمر بنا وسيقوده الشباب، عبر هذه الوزارة لنصنع التاريخ القادم، لتكون أول حكومة ديمقراطية منتخبة بعد الفترة الانتقالية غالبيتها للشباب".

وأكدت أنها تسعى لإعادة السودان سيرته الأولى في مجال الرياضة، حيث كان في مصاف الدول المتقدمة في إفريقيا والعالم العربي، "وسيظل مع القليل من العمل، لنكون شركاء معا لنحقق التغيير، فالمرحلة حرجة تحتاجنا جميعا، لنرى السودان الذي طالما حلمنا به واقعا معاشا".

يذكر أن ولاء عصام البوشي كانت ضمن البعثة الدراسية لبرنامج واشنطن لزمالة مانديلا للقادة الأفارقة الشباب.

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ولدت ولاء عام 1986 في مدينة ودمدني بالجزيرة الخضراء، وتحمل درجة الماجستير في الهندسة من جامعة إمبريال كوليدج لندن في الهندسة الميكانيكية المتقدمة.

المصدر: الراكوبة