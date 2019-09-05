رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعلن تشكيلة الحكومة الانتقالية

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها.

وأفاد رئيس الوزراء بأن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.

وشدد حمدوك على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.

هذا وتم تعيين عمر بشير منيس لوزارة شؤون مجلس الوزراء.

عاجل| رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك: تعيين السفير عمر بشير منيس وزارة شئون مجلس الوزراء#السودان#سونا — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 5 сентября 2019 г.

وتم تعيين الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وزيرا للدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس، وزيرا للداخلية.

وفي ما يلي بقية التعيينات التي أعلن عنها رئيس الحكومة على رأس كل وزارة:

العدل: نصر الدين عبد الباري

الخارجية: أسماء محمد عبد الله

المالية والتخطيط الاقتصادي: إبراهيم أحمد البدوي

الصحة: أكرم علي التوم

اللتربية والتعليم: محمد الأمين التوم

التجارة والصناعة: مدني عباس مدني

الطاقة والتعدين: عادل علي إبراهيم

الري والموارد المائية: عباس محمد علي

الزراعة والموارد الطبيعية: عيسي عثمان شريف

العمل والتنمية الاجتماعية: لينا الشيخ محجوب

التعليم العالي والبحث العلمي: انتصار صغيرون

الثقافة والإعلام: فيصل محمد صالح

الحكم الاتحادي: يوسف آدم الضي

الشؤون الدينية والأوقاف: نصر الدين مفرح

المصدر: RT