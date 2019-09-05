مصر.. ماذا يعني حجز قضية "كنز" المخابرات المصرية هشام عشماوي؟

أكد المحامي المصري، أحمد عبد الحميد، أن حجز القضية الخاصة بـ"هشام عشماوي" و"أنصار بيت المقدس" في مصر، يعني أنه سيتم غلق المرافعة والنطق بالحكم مباشرة في الجلسة القادمة.

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وأشار المحامي المصري في تصريحات لـ RT، إلى أن "المحكمة فتحت باب المرافعة يوم 2 سبتمبر الجاري، وأتاحت الفرصة لدفاع المتهمين بتقديم أدلة جدية وفرصة جديدة للدفاع عن المتهمين، ولكن مع مقارنة أدلة الدفاع مع الاتهام، تم حجز القضية وغلق باب المرافعة للنطق بالحكم يوم 2 أكتوبر القادم".

وأوضح المحامي المصري أن "المحكمة تعطي الفرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم مهما كانت جرائمهم، ورغم ما قام به المتهم هشام عشماوي، فقد تم إعطاء الفرصة للدفاع لتقديم أدلة تثبت براءته من جميع ما قام به، إلا أنه لا توجد أية أدلة جادة".

ونوه المحامي المصري بأنه "سيتم الحكم على هشام عشماوي بالإعدام، رغم امتلاكه العديد من المعلومات حول الخلايا الإرهابية، ولكن من المؤكد أن إعدامه سيتم بعد حصول أجهزة الأمن والمخابرات المصرية على المعلومات التي يرغبوا في الحصول عليها منه".

وحددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة طرة، جلسة 2 أكتوبر للنطق بالحكم بحق 208 متهمين، من بينهم هشام عشماوي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس".

المصدر: RT