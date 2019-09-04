جدد زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، نصيحته للإمارات في أن تكون صادقة في إعلانها الانسحاب من اليمن، مؤكدا أن ذلك يخدم مصلحتها.

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وقال الحوثي اليوم الأربعاء: "نصيحتي للإمارات أن تصدق لمصلحتها هي، لأن وضعها يشكل خطورة عليها على المستوى الاقتصادي وعلى كل المستويات"، حسبما نقله موقع "أنصار الله".

وأضاف: "استمرارها في العدوان والاحتلال لبلدنا يشكل خطورة بالغة عليها وتتحمل هي المسؤولية".

كما نصح الحوثي الإمارات بأن "تكون جادة في هذا التوجه لكونه الموقف الصحيح".

وسبق أن وجه زعيم الحوثيين نصيحة مماثلة للإمارات في أغسطس الماضي، بعدما قررت أبو ظبي خفض وجودها العسكري في اليمن.

المصدر: موقع "أنصار الله"