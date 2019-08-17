الحوثي يعلق على استهداف المنشآت النفطية في السعودية

أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في السعودية يحمل "رسائل مهمة" إلى التحالف الذي تقوده الرياض.

وأشار الحوثي في خطاب متلفز له، اليوم السبت، إلى أن "عملية سلاح الجو المسير التي سميت بعملية "توازن الردع" تحمل رسائل مهمة لقوى العدوان"، وأنها "درس مشترك وإنذار مهم للإمارات".

وقال زعيم الحوثيين، إن هذه العملية هي أكبر عملية تستهدف ما وصفه بـ"تحالف العدوان" منذ بداية الحرب اليمنية.

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وأوضح أن مصفاة الشيبة السعودية، تقع في حقل نفطي قرب حدود المملكة مع الإمارات وتبعد مسافة 1100 كم من أقرب نقطة حدودية مع اليمن.

وقال إن "مصفاة الشيبة تعتبر من أكبر مصافي النفط بالنسبة للنظام السعودي، ولديها مخزون نفطي هائل، وأكدنا سابقا أن عملياتنا ستتركز على الضرع الحلوب الذي يعتمد عليه الأمريكيون".

وأشار إلى أنه في العام الخامس منذ بدء العملية العسكرية في اليمن، يتلقى التحالف "الضربات الأكبر والصفعات القوية واللكمات القاتلة نتيجة لاستمراره في هذا العدوان الغاشم".

وكانت قوات الحوثيين قد استهدفت أمس الجمعة حقولا ومنشآت نفطية داخل السعودية بطائرات مسيرة. وأكدت مصادر سعودية استهداف حقل الشيبة، مشيرة إلى أنه لم يؤثر على إنتاج النفط والعمليات في الحقل، وأسفر فقط عن اندلاع حريق صغير تمت السيطرة عليه.

المصدر: سبوتنيك