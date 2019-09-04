الأردن.. حقيقة فتى عاش 14 عاما على أنه أنثى

كشف مدير مستشفيات "البشير" الحكومية في الأردن محمود زريقات، حقيقة فتاة أردنية تحولت إلى ذكر بعد 14 عاما عاشتها كأنثى منذ الولادة، وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين.

وأوضح الدكتور زريقات، أن "المستشفى شكل لجنة لدراسة الحالة بناء على الفحص الطبي والملامح ووفق التقارير الطبية التي أحضرها والد الفتى والتي توضح حقيقة كونه ذكرا، وتعتبر حالة نادرة من نوعها".

وقال إنه "من خلال فحص السونار تبين أن الحالة ليس لديها أعضاء تناسلية أنثوية أو حتى مبايض، ليتبين وجود العضو الذكري، وكل ما يشير إلى أن الحالة ذكر".

وأضاف، أنه وقبل إجراء العملية الجراحية "لا بد من مراجعة السجل المدني في الأحوال المدنية لتحويل الجنس، ومن ثم تحويل الأمر من قبل المحكمة للمستشفى من أجل إجراء اللازم".

ونفى زريقات أن "تكون الحالة لها علاقة بالأخطاء الطبية، وإنما هي حالة نادرة تظهر عند بعض الحالات المشابهة في بداية سن البلوغ".

المصدر: الغد الأردني