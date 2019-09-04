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مصر.. الحكومة تناقش فرض رسوم حق انتفاع على الشواطئ الساحلية

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مصر.. الحكومة تناقش فرض رسوم حق انتفاع على الشواطئ الساحلية
Reuters
مصر
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أعلن وزير التنمية المحلية في مصر محمود شعراوي، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرر تشكيل لجنة قانونية لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، والقيمة المستحقة.

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وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في حال انتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة في الحصول على مقابل حق الانتفاع سيتم تحديد القيمة، ومن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها.

يذكر أن جدلا واسعا أثير في مصر بعد قيام رئيس مركز الضبعة بتأكيد تحصيل تلك الرسوم في تصريحات له مما أدى لإقالته من منصبه.

المصدر: RT

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