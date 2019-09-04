التحالف العربي: سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في صعدة بعد إطلاقه من نفس المحافظة
almasirah
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أفادت قيادة التحالف العربي بإطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثية صاروخا باليستيا من محافظة صعدة بمديرية سحار، وسقوطه داخل مديرية الصفراء من نفس المحافظة.
#عاجل— واس (@spagov) September 4, 2019
قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً اليوم من محافظة (صعدة / مديرية سحار) وسقوطه داخل المحافظة.https://t.co/rbvAS2YNeg#واسpic.twitter.com/d1tmXDYDTO
يتبع...
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