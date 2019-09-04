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التحالف العربي: سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في صعدة بعد إطلاقه من نفس المحافظة

التحالف العربي: سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في صعدة بعد إطلاقه من نفس المحافظة

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في صعدة بعد إطلاقه من نفس المحافظة
almasirah
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أفادت قيادة التحالف العربي بإطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثية صاروخا باليستيا من محافظة صعدة بمديرية سحار، وسقوطه داخل مديرية الصفراء من نفس المحافظة.

يتبع...

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