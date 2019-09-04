الحلبوسي: على الأصدقاء تفهم استراتيجية العراق في النأي عن الصراعات العسكرية

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، من أسماهم بـ"الأصدقاء" إلى تفهم استراتيجية العراق المتمثلة بالنأي بالنفس عن أية صراعات عسكرية في المنطقة.

وقال في كلمة ألقاها خلال حفل انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط لجمعية البرلمانات الآسيوية، المنعقد في بغداد بمشاركة 16 دولة عربية وآسيوية "في العراق التزمنا استراتيجية واضحة لا نتردد في إعلانها المرة تلو الأخرى وننتظر من جميع أصدقائنا أن يتفهموها ألا وهي النأي بأنفسنا عن أية صراعات عسكرية ومحاور سياسية ذات طبيعة خلافية".

وأضاف "لقد اتخذنا لدولتنا موقف المعبر الذي تلتقي فيه الإرادات الخيرة وعمل كل ما بوسعنا من أجل نزع فتيل الأزمات وتقريب وجهات النظر فيكفينا ما دفعناه ثمنا لصراعات الآخرين في بلدنا ومنطقتنا".

وتابع الحلبوسي "لن نسمح لأنفسنا بأن نكون جزءا من الصراعات الدولية ولذا تجدوننا ندعو باستمرار إلى حل المشكلات الدولية بالوسائل السلمية، كما أن العراق يقيم شراكاته الاستراتيجية ومصالحه المشتركة مع الجميع دون أن يعتريه قلق الانحياز لهذا الطرف أو ذاك".

المصدر: RT