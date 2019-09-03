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إيقاف مسافر سعودي في مطار القاهرة والسبب مياه زمزم

أخبار العالم العربي

إيقاف مسافر سعودي في مطار القاهرة والسبب مياه زمزم
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
مطار القاهرة الدولي في مصر
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أوقفت السلطات الأمنية المصرية في مطار القاهرة مسافرا سعودي الجنسية، حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية داخل عبوات "مياه زمزم".

ونقلت تقارير مصرية عن مصادر في إدارة الجمارك بالمطار، أنه "أثناء تفتيش إحدى الرحلات القادمة إلى مطار القاهرة، اشتبه موظفو الجمارك في راكب سعودي الجنسية نظرا لكثرة تردده وارتباكه وحمله عددا من عبوات مياه زمزم".

وأضافت، "بسؤاله عما إذا كان بحوزته أي بضائع أجنبية تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفي".

وأشارت المصادر، إلى أنه "وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص تبين وجود 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل 20 عبوة من عبوات المياه".

وأوقف المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتوجيه تهم بالتهريب له.

المصدر: سبق

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