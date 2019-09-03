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سيارة جديدة لبطل "سبع 6464"

أخبار العالم العربي

سيارة جديدة لبطل
Reuters
العاصمة السعودية الرياض
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قرر رجل الأعمال السعودي المعروف فرحان النايف الفيصل الجربا، تكريم بطل "سبع 6464"  المواطن سلطان محمد الجميعة، الذي تأثرت سيارته كثيرا، عند تدخله لإبعاد سيارة تلتهمها النيران.

وقال مفرح الشقيقي، من قناة  "روتانا خليجية"، إن الجربا، قرر إهداء سيارة جديدة لبطل "سبع 6464"، الذي تضررت سيارته حين تصدى لإبعاد مركبة محترقة إلى وسط طريق في الرياض، لينقذ من خلال ذلك الكثير من الأرواح والممتلكات.

وأشار الشقيقي عبر برنامج "يا هلا خليجية"، إلى أن الجربا تواصل مع البرنامج وقدم سيارة جديدة، بعد إعلانه عن الحلقة على "تويتر".

المصدر: صحيفة عكاظ

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