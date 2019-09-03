قرر رجل الأعمال السعودي المعروف فرحان النايف الفيصل الجربا، تكريم بطل "سبع 6464" المواطن سلطان محمد الجميعة، الذي تأثرت سيارته كثيرا، عند تدخله لإبعاد سيارة تلتهمها النيران.

وقال مفرح الشقيقي، من قناة "روتانا خليجية"، إن الجربا، قرر إهداء سيارة جديدة لبطل "سبع 6464"، الذي تضررت سيارته حين تصدى لإبعاد مركبة محترقة إلى وسط طريق في الرياض، لينقذ من خلال ذلك الكثير من الأرواح والممتلكات.

الشيخ فرحان النايف الفيصل الجربا يتفاعل مع البطل منقذ حريق جدة الذي جازف #فيديو

بسيارته لإنقاذ الحي والناس ويخصّ #برنامج_ياهلا بإهدائه سيارة جديدة عوضاً عن سيارته المتأثرة وتقديراً لدوره البطولي، و #مفرح_الشقيقي يشكر البطل والشيخ فرحان.@mofareh5pic.twitter.com/W4B7gpSKmQ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) 2 сентября 2019 г.

وأشار الشقيقي عبر برنامج "يا هلا خليجية"، إلى أن الجربا تواصل مع البرنامج وقدم سيارة جديدة، بعد إعلانه عن الحلقة على "تويتر".

المصدر: صحيفة عكاظ