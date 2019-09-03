مصر تبني سدا عملاقا في دولة إفريقية (فيديو)

نشر موقع "خريطة مشروعات مصر"، مقاطع مصورة من أعمال بناء أكبر سد في تنزانيا، والذي تنفذه شركة "المقاولون العرب" المصرية.

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ويبلغ ارتفاع السد 134 مترا، وطول بحيرته 100 كم، ومساحة بحيرة التخزين 1350 كم2، والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب، ويقام على ضفاف نهر الروفيجي، وهو نهر داخلي طوله 600 كيلومتر، ويجري فيه 10 و 58 مليار متر مكعب سنويا.

وتبلغ تكلفة إنشاء السد، 2.9 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 5 آلاف شخص بين مهندسين وعمال.

المصدر: RT