شهدت مصر جريمة بشعة في الساعات القليلة الماضية، قام خلالها سائق بقتل زوجته وطفله في مدينة 15 مايو بالقاهرة، مبررا جريمته بـ "الجن في البيت أمرني".

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وكشفت التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 23 عاما ويعمل سائقا في شركة تسويق، حيث قال المتهم في تحريات المباحث إنه نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته، فاستل سكينا من المطبخ وذبحها وسدد إليها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها.

وأضاف المتهم أنه أراد التخلص من طفله مالك 3 سنوات، فصعد به للطابق الخامس من العقار، وألقاه على الأرض حسبما "أمره الجن" على حد قوله.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليهما، وباشرت التحقيق مع المتهم.

المصدر: مصراوي