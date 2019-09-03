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وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي

أخبار العالم العربي

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي
الوكالة الوطنية للإعلام
مسؤول بالخارجية اللبنانية يلتقي السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل
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استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية ردا على رئيس الجمهورية ميشال عون.

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وأصدرت وزارة الخارجية بيانا أشارت فيها إلى أنه "بناء لتعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير غادي الخوري في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية رقم 258 بتاريخ 1/9/2019، والذي تضمن تعابير ولغة لا تتطابق مع الاصول الديبلوماسية والعلاقات الودية التاريخية بين الدولتين والشعبين اللبناني والتركي، في هذا السياق طلب السفير الخوري استيضاحا حول هذا البيان وتصحيحا واضحا للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم حفاظا على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين ومنعا للإضرار بها".

يتبع.. 

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