سياسية كردية لـRT: أربيل بصدد تسليم عائدات النفط والجمرك لبغداد

كشفت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ عن اتفاق داخل حكومة إقليم كردستان العراق، لتسليم عائدات النفط وإيرادات المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت: "العلاقة الآن بين حكومتي بغداد وأربيل إيجابية، ويمكنها أن تثمر عن نتائج مهمة، فحكومة الإقليم تريد أن تكون قريبة من الحكومة الاتحادية، لأنها ترى أن قوتها من قوة العراق الموحد".

وأضافت أن "الأحزاب الكردية الرئيسية، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، اتفقت على تقوية العلاقة مع بغداد وإنهاء كل التشنجات وتسليم واردات النفط والجمارك لها".

المصدر: RT