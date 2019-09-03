 
مباشر

العراق.. القبض على "العقل" المدبر لهروب المتهمين بتجارة المخدرات

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcll

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على "العقل" المدبر لعملية هروب المتهمين بتجارة المخدرات من سجن في بغداد قبل أسابيع.

وذكر بيان عن الوزارة أنه "تم بعملية نوعية إلقاء القبض على المتهم قحطان فرحان محمد عبد الله العقل المدبر لعملية هروب المتهمين بتجارة المخدرات".

وأضاف البيان: جاءت عملية إلقاء القبض بمتابعة شخصية من الوزير ياسين الياسري، وأن متهما واحدا فقط في القضية لا يزال طليقا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أهل صنعاء يلبون "الفزعة" ويزفون محمد أمين