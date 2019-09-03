العراق.. القبض على "العقل" المدبر لهروب المتهمين بتجارة المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على "العقل" المدبر لعملية هروب المتهمين بتجارة المخدرات من سجن في بغداد قبل أسابيع.

وذكر بيان عن الوزارة أنه "تم بعملية نوعية إلقاء القبض على المتهم قحطان فرحان محمد عبد الله العقل المدبر لعملية هروب المتهمين بتجارة المخدرات".

وأضاف البيان: جاءت عملية إلقاء القبض بمتابعة شخصية من الوزير ياسين الياسري، وأن متهما واحدا فقط في القضية لا يزال طليقا.

المصدر: RT