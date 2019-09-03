أعلن متحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية أن القوة الصاروخية أطلقت اليوم الثلاثاء دفعة صواريخ باليستية من نوع "بدر1"على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى.

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وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين يحيى سريع، إن عملية استهداف مطار نجران الإقليمي بدفعة من صواريخ "بدر1" تسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته التي بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية"، مشيرا إلى أن هذه العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، ومؤكدا أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين".

تجدر الإشارة إلى أن جماعة أنصار الله كثفت هجماتها على السعودية في الآونة الأخيرة، حيث استهدفت مطارات مدنية مثل أبها ونجران، ومواقع عسكرية مثل قاعدة الملك خالد الجوية، مستخدمة طائرات مسيرة وصواريخ بالستية.

المصدر: "المسيرة"