التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين

صرح المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من عمران باتجاه الأراضي السعودية.

وأكد المالكي أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع إطلاقات الطائرات دون طيار لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

واعتبر أن المحاولات المتكررة مؤخرا من الحوثيين لاستخدام الدرونات هي "نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرهم الإرهابيين وعتادهم ومعداتهم"، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الحوثيين "لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ".

إقرأ المزيد

وكان التحالف قد استهدف فجر الأحد "مخازن للطائرات دون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية" في ذمار جنوبي صنعاء، في حين قال الحوثيون إن الموقع المستهدف كان "سجنا" وأن الهجوم "أسفر عن قتل وجرح عشرات الأسرى التابعين لقوات التحالف نفسه".

المصدر: "عكاظ"