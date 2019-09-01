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التحالف العربي: استهدفنا موقعا عسكريا مشروعا في ذمار

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التحالف العربي: استهدفنا موقعا عسكريا مشروعا في ذمار
Reuters FAISAL AL NASSER
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي (صورة أرشيفية)
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رفض المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن تركي المالكي اتهامات الحوثيين للتحالف بأن الموقع الذي قصفه في ذمار فجر اليوم الأحد كان سجنا، وأكد أنه كان "هدفا عسكريا".

وأوضح المالكي أن الموقع المستهدف هدف مشروع ويبعد نحو 10 كيلومترات عن ذمار، مشددا على أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع.

وأشار المتحدث إلى أن ميناء الحديدة لا يزال النقطة التي تحصل منها قوات الحوثيين على الأسلحة، معتبرا أن تطوير أسلحة الحوثيين يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

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وكان التحالف قد أعلن فجر اليوم أنه دمر موقعا عسكريا للحوثيين في ذمار جنوب صنعاء، وهو عبارة عن "مخازن للطائرات دون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية"، مضيفا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

من جانبها، اتهمت حكومة الحوثيين التحالف بارتكاب "مجزرة" بحق أسرى من قواته عبر استهداف سجن بمحافظة ذمار يأوي العشرات منهم، مشيرة إلى انتشال ما لا يقل عن 40 جثة في حصيلة غير نهائية.

وأعلنت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أنها أرسلت إمدادات طبية عاجلة إلى محافظة ذمار، على خلفية تقارير تتحدث عن سقوط عشرات القتلى جراء استهداف التحالف العربي سجنا هناك.

المصدر: عكاظ

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