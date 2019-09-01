الصليب الأحمر يرسل إمدادات طبية عاجلة إلى ذمار

أعلنت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أنها أرسلت إمدادات طبية عاجلة إلى محافظة ذمار، على خلفية تقارير تتحدث عن سقوط عشرات القتلى جراء استهداف التحالف العربي سجنا هناك.

وأكد رئيس البعثة فرانز راوخنشتاين على حسابه في "تويتر" أن "الصليب الأحمر يأخذ هذه التقارير على محمل الجد، مشيرا إلى أنه يتوجه حاليا إلى المحافظة الواقعة جنوبي العاصمة صنعاء لتقييم الوضع".

"نحن نأخذ هذه التقارير على محمل الجد. أنا في طريقي إلى ذمار #اليمن لتقييم الوضع. لقد قمنا بزيارة المحتجزين في هذا الموقع من قبل، كما نفعل في أماكن أخرى كجزء من عملنا." فرانز راوخنشتاين، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن. — ICRC Yemen (@ICRC_ye) September 1, 2019

وأشار راوخنشتاين إلى أنه تم إرسال فريق من الصليب الأحمر يحمل إمدادات طبية عاجلة إلى المحافظة تكفي لعلاج 100 مصاب.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" الحوثية عن مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء الغارات التي استهدفت السجن، وأوقعت الكثير من الضحايا بين عناصر قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا القابعين في السجن المنكوب.

المصدر: RT