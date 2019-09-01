 
مباشر

الصليب الأحمر يرسل إمدادات طبية عاجلة إلى ذمار

أخبار العالم العربي

الصليب الأحمر يرسل إمدادات طبية عاجلة إلى ذمار
Reuters Khaled Abdullah
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcah

أعلنت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أنها أرسلت إمدادات طبية عاجلة إلى محافظة ذمار، على خلفية تقارير تتحدث عن سقوط عشرات القتلى جراء استهداف التحالف العربي سجنا هناك.

وأكد رئيس البعثة فرانز راوخنشتاين على حسابه في "تويتر" أن "الصليب الأحمر يأخذ هذه التقارير على محمل الجد، مشيرا إلى أنه يتوجه حاليا إلى المحافظة الواقعة جنوبي العاصمة صنعاء لتقييم الوضع".

وأشار راوخنشتاين إلى أنه تم إرسال فريق من الصليب الأحمر يحمل إمدادات طبية عاجلة إلى المحافظة تكفي لعلاج 100 مصاب.

إقرأ المزيد
الحوثيون يتهمون طيران التحالف بمجزرة ضد الأسرى في سجن ذمار
الحوثيون يتهمون طيران التحالف بمجزرة ضد الأسرى في سجن ذمار

وجاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" الحوثية عن مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء الغارات التي استهدفت السجن، وأوقعت الكثير من الضحايا بين عناصر قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا القابعين في السجن المنكوب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تركيا تحتفل بالذكرى الـ97 لعيد النصر على الحلفاء والقوات اليونانية