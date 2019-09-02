استقبل رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مطار ماركا العسكري، نظيره القطري الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم ووفدا مرافقا له.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن الغانم سيشارك في ندوة كبار القادة التي تعقد ضمن فعالية تمرين الأسد المتأهب 2019، وزيارة القوات القطرية المشاركة في التمرين.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي "تعزيزا لأطر التعاون المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين".

يشار إلى أن الدوحة أعلنت، يوم الخميس الماضي، تعيين سفير فوق العادة لدى الأردن، لترفع بذلك مستوى تمثيلها الدبلوماسي بعد الأزمة القطرية الخليجية عام 2017.

وسبق للأردن أن رفع التمثيل الدبلوماسي لدى الدوحة في شهر يوليو الماضي، حيث أصدر الملك عبد الله الثاني مرسوما بتعيين زيد اللوزي سفيرا للمملكة في قطر.

المصدر: وكالات