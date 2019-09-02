أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال لقائه أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في تغريدة عبر "تويتر"، ظهر اليوم الاثنين: "التقى الممثل الخاص غسان سلامة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، وبحثا التطورات السياسية والأمنية في ليبيا"​​​، حيث أكد سلامة خلال اللقاء "أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا".

من جانبها، قالت الجامعة العربية في بيان إن "اللقاء شهد اتفاقا كاملا في الرؤى بين أبو الغيط وسلامة، حول أهمية شروع الأطراف الليبية على الفور في خفض التصعيد الميداني تمهيدا للتوصل إلى وقف ثابت ودائم لإطلاق النار، وبما يسمح بالعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة باعتبار أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة الليبية".

وأضاف بيان الجامعة العربية أن "أبو الغيط أكد على موقف الجامعة العربية الثابت الرافض لكافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي"، مجددا "التزام الجامعة بالاستمرار في الاضطلاع بجهودها الرامية إلى تشجيع الأطراف الليبية على إيقاف العمليات العسكرية، ومرافقة الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد بأبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية".

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وبحسب البيان، فقد بحث اللقاء "المقترحات التي تقدم بها غسان سلامة أمام مجلس الأمن، يوم 29 يوليو الماضي، لحلحلة الأزمة الليبية، وخاصة فيما يتصل بالاتصالات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن عقد اجتماع دولي يضم الدول المعنية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة بالشأن الليبي، للخروج برؤية دولية موحدة حول سبل وترتيبات وقف إطلاق النار حول طرابلس واستئناف العملية السياسية بين الأطراف الليبية".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

المصدر: وكالات