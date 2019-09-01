شاهد.. احتفالات بعلم ليبيا السابق في الذكرى الـ 50 لتولي القذافي الحكم

احتفل مواطنون ليبيون في مدينة بدر الصيعان ومدن أخرى بالذكرى الـ 50 لتولي القذافي الحكم بعد أحداث ما يعرف بـ "ثورة الفاتح" سنة 1969، والتي يرى فيها آخرون "انقلابا عسكريا".

ورفع المتظاهرون العلم الليبي السابق الذي كان مستخدما أثناء فترة حكم القذافي، ورددوا هتافات مؤيدة له.

احتفالات بالذكرى الـ 50 لتولي القذافي الحكم

احتفل مواطنون ليبيون في مدينة بدر الصيعان ومدن أخرى بالذكرى الـ 50 لتولي القذافي الحكم بعد أحداث ما يعرف بـ "ثورة الفاتح" سنة 1969https://t.co/WTf2qyrVNt#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/z0TKtWRXeL — RT Arabic (@RTarabic) September 1, 2019