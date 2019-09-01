 
مباشر

شاهد.. احتفالات بعلم ليبيا السابق في الذكرى الـ 50 لتولي القذافي الحكم

فيديوهات

شاهد.. احتفالات بعلم ليبيا السابق في الذكرى الـ 50 لتولي القذافي الحكم
Reuters CJF/ES
علم ليبيل في فترة حكم القذافي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc9d

احتفل مواطنون ليبيون في مدينة بدر الصيعان ومدن أخرى بالذكرى الـ 50 لتولي القذافي الحكم بعد أحداث ما يعرف بـ "ثورة الفاتح" سنة 1969، والتي يرى فيها آخرون "انقلابا عسكريا".

ورفع المتظاهرون العلم الليبي السابق الذي كان مستخدما أثناء فترة حكم القذافي، ورددوا هتافات مؤيدة له.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد