شاهد.. احتفالات بعلم ليبيا السابق في الذكرى الـ 50 لتولي القذافي الحكم
Reuters CJF/ES
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احتفل مواطنون ليبيون في مدينة بدر الصيعان ومدن أخرى بالذكرى الـ 50 لتولي القذافي الحكم بعد أحداث ما يعرف بـ "ثورة الفاتح" سنة 1969، والتي يرى فيها آخرون "انقلابا عسكريا".
ورفع المتظاهرون العلم الليبي السابق الذي كان مستخدما أثناء فترة حكم القذافي، ورددوا هتافات مؤيدة له.
احتفالات بالذكرى الـ 50 لتولي القذافي الحكم— RT Arabic (@RTarabic) September 1, 2019
احتفل مواطنون ليبيون في مدينة بدر الصيعان ومدن أخرى بالذكرى الـ 50 لتولي القذافي الحكم بعد أحداث ما يعرف بـ "ثورة الفاتح" سنة 1969https://t.co/WTf2qyrVNt#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/z0TKtWRXeL
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