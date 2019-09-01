نفى السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيلييف صحة الأخبار التي تم ترويجها، وتزعم بتدخل موسكو في شؤون الجزائر الداخلية.

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وعبر بيلييف عن دهشته للتأويل الخاطئ لتصريحات أدلى بها مؤخرا عقب لقاءات أجراها مع رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، والأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" محمد جميعي.

وقال السفير في تصريحات للصحفيين اليوم: "فوجئت بالجدل الذي أعقب لقائي بالأمين العام للحزب الحاكم والتأويلات المختلفة... الشعب الجزائري أثبت أنه قادر على تقرير مصيره" دون تدخل أي طرف أجنبي.

وكان حزب "جبهة التحرير الوطني" قد أكد أول أمس أنه لا يوجد في تصريحات السفير الروسي حول الوضع السياسي في البلاد ما يشير لأي "تدخل أجنبي" في شؤون الجزائر الداخلية.

وتشهد الجزائر احتجاجات مستمرة منذ 22 فبراير المنصرم ضد "رموز حكم بوتفليقة"، في الوقت الذي تسعى فيه "لجنة الحوار" لإيجاد مخرج من الانسداد السياسي الذي تعرفه البلاد.

المصدر: RT