 
مباشر

3 قتلى وجريحان بانفجار عبوة ناسفة في ريف حماة الشمالي

أخبار العالم العربي

3 قتلى وجريحان بانفجار عبوة ناسفة في ريف حماة الشمالي
AFP George OURFALIAN
القوات السورية تتقدم باتجاه إحدى بلدات ريف حماة - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcbo

قتل 3 مدنيين وأصيب اثنان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الجماعات المسلحة في الأراضي الزراعية بمحيط بلدة صوران في ريف حماة الشمالي.

إقرأ المزيد
سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة (صور)
سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة (صور)

من جهتها، اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" الاثنين الماضي عناصر تنظيم "داعش" بتفجير استهدف مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وتعمد التنظيمات الإرهابية ضمن المناطق التي تسيطر عليها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة ضمن القرى والبلدات والأراضي الزراعية في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش، وغالبا ما تنفجر هذه الألغام بالمدنيين.

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انتقادات لترامب بسبب كشفه "آليات تجسس"