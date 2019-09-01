الشرطة السعودية تكشف ملابسات إطلاق النار في الجوف

كشف المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف السعودية يزيد بن سعود النومس، أن مطلوبا سعوديا كانت تلاحقه الشرطة أقدم على إطلاق النار على عناصرها لحظة محاولة توقيفه في منزله.

وقال النومس: "دوريات الأمن باشرت مساء يوم الخميس الماضي في التحقيق ببلاغ عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة تسمى بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا".

وأضاف: "عند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في استطلاع الوضع، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من قبل المتهم عند محاولته الخروج من المنزل للفرار منهم، ما اقتضى الرد عليه بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته".

وتابع: كما تم في الموقع ضبط 22 طلقة فارغة وسلاحين أبيضين.. ونتج عن تبادل إطلاق النار تعرض المتهم لإصابة بقدمه وتم نقله إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

المصدر: "سبق"