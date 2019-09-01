ظريف يتسلم أوراق اعتماد سفير صنعاء في طهران (صورة)

تسلم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد، أوراق اعتماد إبراهيم محمد الديلمي الذي عينته جماعة "أنصار الله" سفيرا لها لدى طهران في 17 أغسطس المنصرم.

وكانت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة أكدت أن "قرارا جمهوريا صدر بتعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

RT

يذكر أن الديلمي عضو في المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، كما اشتغل إعلاميا ومديرا عاما لقناة "المسيرة".

المصدر: RT