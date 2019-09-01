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السراج يعاين حجم الأضرار في مطار معيتيقة بعد قصفه فجر اليوم (صور)

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السراج يعاين حجم الأضرار في مطار معيتيقة بعد قصفه فجر اليوم (صور)
سراج يتفقد الأضرار التي وقعت في المطار فجر الأحد
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أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، أن رئيسه فايز السراج تفقد مطار معيتيقة بعيد قصفه فجر اليوم الأحد، "للاطمئنان على سلامة المدنيين وبينهم حجاج تزامن وصولهم مع وقوع القصف".

وأعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف أسامة علي فجر اليوم إغلاق المجال الجوي بالمطار، إثر تعرضه لـ"قصف جوي، أثناء وصول فوج حجاج، مما أسفر عن إصابة أحدهم".

السراج يعاين حجم الأضرار في مطار معيتيقة بعد قصفه فجر اليوم (صور)

ويتعرض هذا المطار لعمليات قصف متكررة منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق.

السراج يعاين حجم الأضرار في مطار معيتيقة بعد قصفه فجر اليوم (صور)

وفي الثالث من أغسطس الماضي، أعرب المبعوث الأممي غسان سلامة عن "إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل والذي لا غنى لملايين المدنيين عنه، والمستخدم أيضا لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى".

السراج يعاين حجم الأضرار في مطار معيتيقة بعد قصفه فجر اليوم (صور)

المصدر: "الوسط"

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