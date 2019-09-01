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غانتس لنصر الله: ارحم لبنان!

أخبار العالم العربي

غانتس لنصر الله: ارحم لبنان!
Reuters CORINNA KERN
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على خلفية تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله من مغبة التصعيد على الحدود، ودعاه لأن "يرحم لبنان".

وكتب غانتس، الزعيم المعارض والمنافس الأبرز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنانياهو في الانتخابات التشريعية عبر "تويتر" أمس السبت متوجها لنصر الله: "ارحم لبنان ولا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيده للعصر الحجري".

ونقلت مصادر إعلامية عن غانتس تحذيره من أن "لبنان سيكون مسؤولا عن أي هجوم ينطلق من أراضيه".

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نصر الله: يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع رد المقاومة
نصر الله: يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع رد المقاومة

وفي وقت سابق من السبت، قال نصر الله إن "الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة"، وذلك بعد اتهام "حزب الله" لإسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ضاحية بيروت الجنوبية قبل نحو أسبوع.

المصدر: RT

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