أرجأ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تدريبا كان مقررا الأسبوع المقبل، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية بحرية وبرية وإغلاق المجال الجوي شمالي البلاد أمام الطيران المدني.

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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "المجال الجوي أغلق في منطقة كريات شمونة وأجزاء من الجليل، كما نشر، المزيد من بطاريات القبة الحديدية في المنطقة".

وشوهدت صباح يوم السبت، أرتال عسكرية إسرائيلية متجهة إلى الحدود الشمالية، كما قام الجيش بنقل فرق عسكرية من الجولان المحتل إلى الحدود اللبنانية.

و ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن "سلاح البحرية الإسرائيلي رفع من جاهزيته واحتياطاته، خلال الأيام الأخيرة، خشية من عملية بحرية لحزب الله اللبناني".

وكان الجيش الإسرائيلي ألغى جميع الإجازات والتسريحات الممنوحة للجنود في خمسة ألوية قتالية بالشمال على خلفية التوتر مع "حزب الله"، ومنع الجنود والسيارات العسكرية من الخروج من المعسكرات الشمالية القريبة من الحدود.

وتأتي التطورات على خلفية توترات أمنية متصاعدة يشهدها لبنان منذ فجر الأحد الماضي، مع إسقاط طائرتين مُسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وانفجار إحداهما.

واتهم حزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن هجومين وقعا في منطقة قوسيا بالبقاع، وتعهد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، بالانتقام من الهجوم الإسرائيلي في خطاب ألقاه الأحد الماضي، قال فيه إن "الحزب لن يسمح بتكرار إسرائيل للهجوم".

المصدر: عرب 48