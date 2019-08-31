تمكن عشرات السجناء، من الفرار اليوم السبت، من سجن للشرطة اليمنية في محافظة أبين بجنوب اليمن، بعد انسحاب حراس السجن من مواقعهم.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك"، إن عشرات المحكومين بتهم جنائية ومدنية، تمكنوا من الفرار من السجن المركزي في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، بعد انسحاب حراس السجن من مواقعهم.

وأشار المصدر، إلى أن السجناء استغلوا الفوضى التي سادت في زنجبار بعد انسحاب الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، عقب مواجهات مع قوات الحزام الأمني انتهت بسيطرة الأخيرة على كافة المرافق الحكومية في المنطقة.

وقال المصدر، إن قوة من الحزام الأمني، سيطرت على السجن المركزي، وباشرت بحراسة ما تبقى من سجناء.

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وذكر المصدر، أن الأجهزة الأمنية نشرت حواجز تفتيش في مدينة زنجبار، لتعقب السجناء الفارين.

وتعرضت إدارة الأمن ومعسكر شرطة النجدة في مدينة زنجبار، أمس الأول الخميس، لعمليات نهب واسعة جراء الفراغ الأمني عقب تراجع الجيش اليمني من عاصمة المحافظة باتجاه محافظة شبوة، بعد قصف جوي شنه الطيران الحربي الإماراتي على وحدات الجيش اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومحافظة أبين جنوب اليمن.

المصدر: سبوتنيك