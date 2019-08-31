السيسي في الكويت لبحث العلاقات الثنائية وأزمات سوريا واليمن وليبيا

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى الكويت، مساء السبت، تستمر يومين، ويجري السيسي خلالها مباحثات رسمية، الأحد، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة، إن "الرئيس السيسي سيبحث مع أمير الكويت تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات".

وأوضحت المصادر، أن الجانبين سيناقشان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأزمات في سوريا واليمن وليبيا.

وتعد هذه الزيارة الثالثة للسيسي إلى الكويت منذ توليه الرئاسة عام 2014، عقب زيارة أولى أجراها في يناير عام 2015، وأعقبها بزيارة ثانية في مايو عام 2017.

المصدر: وكالات