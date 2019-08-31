 
مباشر
عاجل
نصر الله: ليس لدينا مصانع للصواريخ الدقيقة ولكننا نملك ما يكفي منها

السيسي في الكويت لبحث العلاقات الثنائية وأزمات سوريا واليمن وليبيا

أخبار العالم العربي

السيسي في الكويت لبحث العلاقات الثنائية وأزمات سوريا واليمن وليبيا
RT
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت صباح الجابر الأحمد الصباح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc7d

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى الكويت، مساء السبت، تستمر يومين، ويجري السيسي خلالها مباحثات رسمية، الأحد، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة، إن "الرئيس السيسي سيبحث مع أمير الكويت تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات".

وأوضحت المصادر، أن الجانبين سيناقشان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأزمات في سوريا واليمن وليبيا.

وتعد هذه الزيارة الثالثة للسيسي إلى الكويت منذ توليه الرئاسة عام 2014، عقب زيارة أولى أجراها في يناير عام 2015، وأعقبها بزيارة ثانية في مايو عام 2017.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد