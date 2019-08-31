تحتفل عقيلة العاهل الأردني عبد الله الثاني الملكة رانيا العبد الله اليوم، بعيد ميلادها الـ49.

ونشر حساب الديوان الملكي الهاشمي على "تويتر" صورة للملك وعقيلته، مع رسالة تهنئة جاء فيها: "يتقدم الديوان الملكي الهاشمي من صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله بالتهنئة في عيد ميلادها الميمون ويتمنى لها موفور الصحة والعافية".

يتقدم الديوان الملكي الهاشمي من صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله بالتهنئة في عيد ميلادها الميمون ويتمنى لها موفور الصحة والعافية



The Royal Hashemite Court extends its warmest wishes to Her Majesty Queen Rania Al Abdullah on the occasion of her birthday pic.twitter.com/WrzDuFQc8M — RHC (@RHCJO) August 31, 2019

وتزوج عبد الله الثاني، أكبر أبناء الملك حسين حين كان أميرا، رانيا البالغة حينها 23 عاما في 10 يونيو 1993، حيث كان حفل زفافهما بمثابة عيد قومي، حيث جال العروسان في شوارع عمان في سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب.

وأنجب الملك والملكة أربعة أبناء هم الأمير الحسين ولي العهد، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم.

المصدر: RT