ملكة الأردن رانيا: أنا محظوظة!

نشرت عقيلة ملك الأردن عبد الله الثاني، الملكة رانيا العبد الله، تغريدة في صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أشارت فيها إلى علاقتها مع الملك، مؤكدة أنها محظوظة بوجوده إلى جانبها.

وقالت الملكة رانيا أمس الأحد في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المحظوظون منا يجدون من يلهمهم ويدفعهم للمضي باتجاه هدفهم. وأنا محظوظة بأني وجدت ذلك الشخص. وهو الأقرب لي. ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه. سيدنا @KingAbdullahII".

المحظوظون منا يجدون من يلهمهم ويدفعهم للمضي باتجاه هدفهم. وأنا محظوظة بأني وجدت ذلك الشخص... وهو الأقرب لي... ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه. سيدنا @KingAbdullahII — Rania Al Abdullah (@QueenRania) 27 janvier 2019

وتزوج عبد الله الثاني، أكبر أنجال الملك حسين، حين كان أميرا، رانيا البالغة حينها من العمر 23 عاما، في 10 يونيو 1993. وكان حفل زفافهما بمثابة عيد قومي.

فبعد عقد القران، جال العروسان في شوارع عمان في سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب. وأنجبا أربعة أبناء هم: الأمير الحسين ولي العهد، الأميرة إيمان، الأميرة سلمى والأمير هاشم.

المصدر: RT