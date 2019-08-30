الجزائر تلزم التجار بلافتات مكتوبة باللغة العربية على واجهات محلاتهم وإعلاناتها

وجهت وزارة التجارة الجزائرية إنذارا لجميع التجار وأصحاب المحلات بوجوب أن تكون اللافتات والإعلانات على واجهات محلاتهم باللغة العربية.

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وقالت الوزارة إن هذا "القرار جاء تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلقة بالمعايير التي يجب توافرها في لافتات المحلات التجارية كافة".

وأضافت: "التجار ملزمون بتسوية أوضاعهم في مهلة أسبوع من تسلمهم إخطارا بذلك تحت طائلة اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم".

من الآن فصاعدا وبصفة إجبارية.. واجهات المحلات تكتب فقط بـ"اللغة العربية" وأي مخالفة ستؤدي لعقوبات صارمة من قبل وزارة التجارة..

شاهدوا: pic.twitter.com/plpFH0mk0a — EL BILAD - البلاد (@El_biled) ٢٨ أغسطس ٢٠١٩

و تابعت: "من الآن فصاعدا وبصفة إجبارية.. واجهات المحلات تكتب فقط بـ"اللغة العربية" وأي مخالفة ستؤدي لعقوبات صارمة من قبل وزارة التجارة.

ولاقت الخطوة ترحيبا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنوا تعميمها على بقية الوزارات وهذه عينة من ردود النشطاء على هذا القرار:

- ومتى إصدار قانون من أين لك هذا، ومنع العلاج في الخارج، واسترجاع أملاك الدولة المنهوبة في الخارج؟

- خطوة تستحق التقدير والتنويه، لأننا البلد الوحيد الذي كان بحاجة إلى هوية لغوية انطلاقا من واجهات المحلات.

- في نطاق بلدك يجب أن تحترم لغتك وتعتز بها سواء كمواطن أو كنظام بينما خارجيا وتعاملك مع مختلف الأجناس يجب أن تمتلك رصيدا لغويا يسمح لك بالتواصل معهم.

- هادا صح لازم نحافظ على اللغه العربية لغة القرآن الكريم.

المصدر: "البلد"